Čuvar galerije iz dosade upropastio sliku od milion dolara

Dok gledate Mister Bina rekli biste da je nemoguće da u stvarnom životu postoji neko toliko blesav i čudan. U jednoj ruskoj galeriji uvjerili su se da je itekako moguće.

Vrijednu avangardnu sliku vandalizovao je čuvar galerije koji je u dosadi odlučio da hemijskom olovkom nacrta oči na figurama bez lica tokom svog prvog radnog dana.

Sliku Tri figure Ana Leporskaja naslikala je između 1932. i 1934. godine, a umjetničko djelo osigurano je na više od 800.000 evra. Slika se nalazila u Jekaterinburgu u okviru izložbe kada je čuvar odlučio da treba malo da je dotjera.

Aleksandar Drozdov, izvršni direktor Jelcinovog centra u kom je bila izložena, nije imenovao čuvara, ali je rekao da je radio za privatnu bezbjednosnu kompaniju i da je dobio otkaz.

Kustos izložbe, Ana Rešetkina, rekla je da je slika vandalizovana promotivno hemijskom olovkom Jelcinovog centra.

"Njegovi motivi su i dalje nepoznati, ali nadležni vjeruju da je neko pomračenje zdravog razuma. Mastilo je djelimično probilo sloj boje, ali je srećom vandal crtao olovkom bez jakog pritiskanja, pa potezi i nanosi slikarkine četkice nisu poremećeni. Na lijevoj figuri došlo je do blagog oštećivanja dubinskog sloja boje lica", istakla je Rešetkina.

Čudni "dodaci" na slikama prvi put su primjećeni 7. decembra od strane dvoje posjetilaca koji su obavijestili zaposlenog u galeriji. Slika je uklonjena sa izložbe i vraćena u svoju matičnu galeriju u Moskvi.

Stručnjaci za restauracije u moskovskoj galeriji "Tetjakov" procijenili su da će "popravka" koštati nekoliko hiljada evra.

Iako je Jelcinov centar prijavio incident policiji 20. decembra, policija Jekaterinburga isprva nije podigla optužnicu zato što je procijenjeno da je šteta "beznačajna".

Međutim, ministarstvo kulture se zbog toga žalilo državnom tužiocu, a prošle nedjelje je policija zvanično pokrenula istragu. Osumnjičenog čeka visoka kazna i do tri mjeseca u zatvoru.

