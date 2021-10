Jeste li znali kako je nastala Rubikova kocka?

Rubikova kocka, poznata i kao magična ili mađarska kocka, mehanička je 3D kombinaciona slagalica koju je 1974. godine izumio mađarski profesor arhitekture Erne Rubik.

Kocka je sastavljena od 54 manja plastična kvadrata koji se vrte oko središnjeg jezgra, a svaka od šest stranica koje čine kocku u riješenom obliku je različite boje.

Sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka Rubik je predavao dizajn na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Budimpešti i pokušavao da pronađe način kojim bi svojim studentima predstavio 3D pokret. Dugo je gledao u Dunav i razmišljao o kretanju vode oko šljunka, a ta pojava mu je poslužila kao inspiracija za pokretljivi mehanizam kocke.

Pokretanje dijelova kocke, bez razdvajanja, zaista je magično. Rubik je jednom prilikom izjavio da je za eksperimente koristio drvo, gumene trake i spajalice za izradu prototipa. Trebala mu je neka vrsta kodiranja kako bi rotaciju kocke učinio smislenom. Na kraju je upotrijebio najjednostavnije rješenje - osnovne boje. Postavio je naljepnice na završenu kocku i tada je postao svjestan da u ruci drži pravu slagalicu. Međutim, nije bio siguran da može da se riješi - trebalo mu je nekoliko sedmica da spoji boje.

Rubikova kocka se sastoji od šest strana sa po devet kvadratića u bijeloj, crvenoj, narandžastoj, plavoj, žutoj i zelenoj boji, a cilj igre je složiti kocku da svaka strana bude jednobojna.

Kocka se može složiti na mnogo načina, a današnji najpoznatiji su svakako početnička metoda slaganja i Fridrihova metoda. U obje navedene tehnike prvo se slaže krst na jednoj strani, tada se ta strana popuni, zatim se slaže drugi sloj i na kraju se orijentiše zadnja strana.

Da biste pristupili samom slaganju Rubikove kocke potrebno je znati kako se zovu njene strane. Sasvim jednostavno posloženo, desna strana se zove Right ili R, lijeva strana Left ili L, srednja strana se zove Middle ili M, zadnja strana Back ili B, prednja strana je Front ili F, gornja strana je Up ili U, a donja je Down ili D.

Ako niste uzeli Rubikovu kocku u ruke otkad ste bili klinci, a želite je složiti, navedeni koraci će vam pomoći. Za sastavljanje klasične Rubikove kocke 3x3 moraćete proći različite faze kako biste je složili.

Prvi korak je da sklopite ispravni krst u prvom sloju. Krst elemenata kao i koju boju prvo prikupiti ne donosi nikakvu razliku, ali mnogi krenu od bijele.

Drugi korak je da rasporedite uglove prvog sloja i krenete sastavljati prvi red kockica. Treći korak je da na njihova mjesta postavite rebra srednjeg reda i nakon ove faze dobijate dva sloja. Četvrti korak je sastavljanje ispravnog krsta na samom donjem sloju.

Peti korak predstavlja postavljanje elemenata na uglovima na njihova mjesta, ovdje bi boja njihovih lica trebalo da odgovara zauzetom uglu. Šesti i zadnji korak je završna faza u kojoj se elementi u uglu okreću u uspravne položaje. Prilikom sastavljanja Rubikove kocke važno je ne rotirati kocku u rukama kako se ne biste izgubili u rasporedu lica. Ovo je najjednostavniji način kako složiti Rubikovu kocku, ali samo jedan od hiljade.

I nakon svih godina od kad je patentirana, Rubikova kocka ne gubi na popularnosti, a na temu kako je složiti pisane su knjige koje su postale bestseleri.