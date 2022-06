Šta se nalazilo u terenskom obroku britanske vojske prije Dana D?

U britanskom muzeju Keep Military u Dorchesteru u Dorsetu pronađeno je ono što se smatra posljednjim "preživjelim" vojnim terenskim obrokom koji je dat vojnicima prije iskrcavanja u Normandiji.

Takozvani Assault Ration Pack je u lipnju 1944. godine dan britanskim vojnicima i članovima zemalja Komonvelta uoči Dana D, a hrana u njemu trebalo je obezbijedi dovoljno kalorija i energije za 24 sata.

Tačnije, vojnike je snabdijevala s oko 4.000 kalorija koliko im je trebalo za jedan dan.

Krhka voštana kutija sada se nalazi u muzejskom skladištu. Nakon rendgenskog snimanja utvrđeno je da sadrži sve originalne sastojke: tri energetske pločice od čokolade i grožđica, deset keksa, čaj, šećer, mlijeko, meso, bombone, žvakaće gume i četiri komada toaletnog papira.

It is 78 years since the D-Day landings, and today's blog spotlights an incredibly rare object in our collection- what we believe to be the only surviving complete D-Day ration pack in the world! #DDay78 #DDay2022 pic.twitter.com/7hGlvIS4J8