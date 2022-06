Žena iz Indije napisala bratu pismo dugo 434 metra

​Pismo dugo 434 metra i teško 5 kilograma je način na koji je žena iz Kerale u Indiji umirila svog mlađeg brata jer je ove godine zaboravila da mu poželi Međunarodni dan braće, nakon što je prestao da prima njene pozive i čak je blokirao na WhatsApp-u.

Shvativši koliko je njen mlađi brat, student četvrte godine mašinstva, morao biti povrijeđen što mu nije poželjela dan braće, Krišnaprija, i sama inženjer, odlučila je da mu napiše pismo o vezi koju dijele i njenoj ljubavi prema njemu.

Obraćajući se medijima, rekla je: "Zaboravila sam da mu poželim na bratov dan. Do večeri je prestao da prima moje pozive i takođe me blokirao na Whatsapp-u. Zato sam odlučila da mu napišem pismo. Počela sam da pišem na listovima veličine A4, ali ubrzo sam shvatila da će to biti nedovoljno jer imam mnogo toga da mu prenesem."

"Zato sam odlučila da kupim duže listove. Ali kada sam otišla na pijacu, rekli su da imaju samo rolne za računovođe koje su duže. Pa sam donijela kući 14 rolni. Trebalo mi je oko 12 sati da završim cijelo pismo koje je mjerilo 434 metra dužine i 5 kg težine", dodala je ona.

Krišnaprija je dalje rekla da je u svom pismu pisala o životu svog brata Krišnaprasadu od njegovog rođenja do njegovog studentskog života danas i takođe uključila u to trenutke koje su dijelili i ljubav koju gaje jedno prema drugom.

"Veoma smo vezani za svakog i dijelimo veoma prijateljski odnos i dok smo odrastali bili smo kao blizanci - jer bismo u posebnim prilikama u porodici nosili haljine iste boje", dodala je ona.

Efekat dugog i teškog pisma njegove sestre mogao se jasno vidjeti na nasmejanom licu Krišnaprasada, koji je medijima rekao da je bio veoma srećan kada ga je dobio.

"Bio sam povrijeđen i razočaran kada mi ove godine nije poželjela Dan braće. Zvao sam je kasnije u toku dana, ali je bila zauzeta poslom i zato nisam dugo pričao i prekinuo sam poziv. Nakon toga, blokirao sam je na Whatsapp-u".

"Mora da se osjećala loše zbog toga što se dogodilo i zato je napisala pismo. Bio sam veoma srećan kada sam ga dobio", rekao je uz osmijeh prenosi indianexpress

Pismo koje je pomoglo u njihovom pomirenju uskoro bi moglo da nađe mjesto u Ginisovoj knjizi rekorda jer je najduže pismo ikada napisano pošto je Krišnaprija poslao molbu za isto.

