Trampa izviždala vlastita publika kad je rekao da je uzeo buster

Dio vlastite publike izviždao je Donalda Trampa kad je priznao da je uzeo buster dozu vakcine.

Trampa su izviždali na njegovoj vlastitoj turneji, odnosno jednom panelu na kojem ga je ugostio bivši voditelj Fox Newsa Bil O'Rajli. Snimak kruži društvenim mrežama, a na njemu O'Rajli kaže:

"Predsjednik i ja smo vakcinisani", a potom bivšeg predsjednika SAD pita: "Jesi li uzeo buster".

Nakon kraće pauze, Tramp odgovara sa "da", a potom ga dio publike izviždi, vidi se na snimku koji je na Twitteru objavio O'Rajli No Spin News.

"Nemojte, nemojte, nemojte", govori potom bivši predsjednik Amerike s namjerom da ih ućutka.

"U redu je. To je manji dio ljudi", kaže i pokaže prema publici.

NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ