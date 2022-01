Džonson upitan da li će Ðokoviću dozvoliti da igra Vimbldon: Vakcinacija je divna

LONDON - Britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas, na pitanje da li će dozvoliti Novaku Ðokoviću da igra na Vimbldonu ovog ljeta, da vjeruje u vakcinaciju i da je vakcinacija "divna stvar".

Džonson je rekao da je Ðoković "prilično dobar" i podsjetio da je igrao tenis s njim, prenosi Bi-Bi-Si.

"Važno je da australijske vlasti daju svoja rješenja. Sve što bih rekao o Novaku Ðokoviću - protiv kojeg sam inače igrao tenis, on je prilično dobar - a to je da vjerujem u vakcinaciju i mislim da je to divna stvar", rekao je britanski premijer.

Džonson je dodao da misli da bi svi trebalo da stanu uz program vakcinacije, koji omogućuje Velikoj Britaniji da bude najotvorenija ekonomija u Evropi i, istovremeno, zaštiti ljude širom zemlje.

"To ima ogromne prednosti", zaključio je Džonson.