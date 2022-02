Direktor SZO: Akutna faza pandemije završiće ove godine - uz jedan uslov

"Akutna faza" pandemije kovida 19 završiće se ove godine ako se ostvari plan o 70 posto vakcinisane svjetske populacije, rekao je u petak Tedros Adhanom Gebrejesus, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

"Računamo da će se akutna faza pandemije završiti ove godine, naravno uz uslov da se do sredine godine, u junu i julu, vakciniše 70 posto svjetskog stanovništva", rekao je novinarima Gebrejesus, koji je u posjeti Južnoafričkoj Republici. "To je u našoj moći (...) To je pitanje izbora", dodao je.

Čelnik SZO-a je posjetio laboratorije biotehnološke kompanije Afrigen sa sjedištem u Cape Townu, koja je proizvela prvu vakcinu protiv kovida na bazi glasničkog RNK u Africi.

Proizvedena sekvenciranjem javno dostupnog genetskog koda laboratorije Moderne, ova će vakcina u novembru biti spremna za kliničko ispitivanje, a njeno odobrenje je planirano u 2024. "Ova će vakcina biti bolje prilagođena uslovima u kojima će se koristiti, s manjim zahtjevima za skladištenje i s nižom cijenom", rekao je Tedros.

Projekt Afrigena podržavaju SZO i međunarodni mehanizam Covax za pristup vakcini.

Tek je 11 posto Afrikanaca vakcinisano, što je najniža stopa u svijetu. Taj kontinent mora "šest puta povećati stopu vakcinisanih" protiv kovida da bi se mogli nadati ostvarenju plana o 70 posto vakcinisanih koji je postavljen za kraj prvog polugodišta 2022, objavio je SZO za Afriku.

(Index.hr)