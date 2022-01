Dragi: Nevakcinisani odgovorni za zdravstvenu krizu

RIM - Mali broj Italijana koji odbija da se vakciniše protiv kovida 19 u velikoj mjeri je odgovoran za nastavak zdravstvene krize, izjavio je danas italijanski premijer Mario Dragi.

Italijanska vlada je prošle nedjelje učinila vakcinaciju obaveznom za sve starije od 50 godina u pokušaju da ublaži pritisak na svoje bolnice zbog porasta broja novozaraženih, prenuo je Rojters.

"Nikada ne smijemo da izgubimo iz vida činjenicu da je većina problema koje danas imamo zato što ima nevakcinisanih ljudi", rekao je Dragi na konferenciji za novinare.

"Po ko zna koji put pozivam sve one Italijane koji još nisu vakcinisani da to urade i da dobiju treću dozu vakcine", istakao je on.

Ministar zdravlja Roberto Speranca rekao je da je 89,4 odsto svih starijih od 12 godina primilo najmanje jednu dozu vakcine, ali da nevakcinisani čine dvije trećine svih pacijenata s kovidom na odjeljenjima intenzivne njege.

Vršeći dodatni pritisak na ljude da se vakcinišu, danas su stupila na snagu nova ograničenja koja zabranjuju onima koji još nisu vakcinisani da ulaze u barove i restorane ili da koriste javni prevoz.

Od novog pravila biće izuzeti samo oni koji su se nedavno oporavili od kovida 19.