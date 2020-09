SZO upozorava svijet: Počnite se spremati za narednu pandemiju

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se svijet već danas mora početi pripremati za neku narednu pandemiju dok se bori protiv trenutne pandemije korona virusa.

Trenutno se provode globalni napori kako bi se riješili svi problemi koji postoje po pitanju izrade vakcine, lijekova te drugih elemenata borbe protiv Kovid-19.

Iz SZO takođe poručuju kako su ponosni na saradnju sa organizacijama GAVI i CEPI kako bi se putem COVAX sistema osigurao najveći mogući pristup ovim elementima što širim slojevima društva i da se zna kome te vakcine najviše trebaju.

"Trenutno se više od 200 kandidata za vakcinu nalazi u različitim stepenima testiranja. COVAX će omogućiti rani pristup vakcinama i omogućiće lakšu borbu protiv korona virusa te će osigurati da ta borba bude saradnja umjesto da bude nadmetanje. Svi zajedno plivamo u ovome. Najbrži put u borbi protiv korone je da imamo ljude vakcinisane u velikom broju zemalja u određenom procentu, umjesto da imamo sve vakcinisane u samo jednoj ili nekoliko zemalja. Cilj nam je da do kraja 2021. godine imamo blizu 2 milijarde doza vakcine. Do sada je u ove namjere investirano 3 milijarde dolara, ali to je samo jedna desetina onoga što nam je potrebno, a već sada nam je u ovom trenutku potrebno da imamo 50 milijardi dolara da bismo se efektivno borili protiv korona virusa”, kazao je generalni direktor SZO Tedros.

On je takođe kazao kako se borba protiv korona virusa trenutno nalazi na kritičnoj tački te da ta borba nije samo ispravna nego i ispravna stvar dodajući kako će se troškovi uloženi u razvoj vakcine vratiti mnogo brže ukoliko se i ekonomije vrate u punom opsegu svojoj ulozi. Iz GAVI alijanse za vakcine ističu kako se trenutno s velikim brojem zemalja radi na potpisivanju konačnih dogovora u vezi sa zemljama koje žele učestvovati u ovom projektu.

"Do danas 64 zemlje s visokim prihodima, uključujući 29 zemalja koje djeluju kao 'Tim Evropa' su dostavile pravno obavezujuće dokumente za pristupanje sistemu COVAX. Očekujemo još oko 38 zemalja da se priključe u narednim danima, mnoge od njih su javno rekle da imaju namjeru to uraditi. Ovo je kritično važno jer znači da onog trenutka kada novci budu depozitovani to znači da možemo krenuti s potpisivanjem formalnih dogovora sa proizvođačima i kreatorima vakcina koji su dio COVAX nastojanja da se osiguraju neophodne doze u aktunoj fazi pandemije do kraja 2021. Ovo sada znači da je COVAX otvoren za poslovanje jer pomenute zemlje, plus one koje će se pridružiti, uz 92 zemlje s nižim primanjima koje će biti podržane u nabavci vakcina - što znači da u najmanje 156 zemalja, koje predstavljaju najmanje 2/3 svjetske populacije, imamo članice. Moguće je da od danas imamo stvarno globalno rješenje za stvarni globalni problem", kazao je generalni direktor GAVI dr. Set Berkli.

Berkli je napomenuo da sa COVAX-om rad na rješavanju globalnog problema korona virusa tek počinje i da se nada da će i one zemlje koje su tražile dodatno vrijeme kako bi donijele odluku o pristupanju ipak biti dijelom ovog procesa.

(N1)