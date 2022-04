Pametni telefoni - 5G u većini na tržištu

Prema ranijim predviđanjima, 5G mobilni telefoni, trebali su tokom 2023. godine da budu u većini odnosno da imaju preko 50% udjela na tržištu. Međutim, početak tekuće godine, Counter pointresearch nam donosi novi izvještaj gdje je prvi put prodaja 5G premašila prodaju 4G mobilnih uređaja i dosegla 51% udjela na tržištu.

Po svemu sudeći 5G će biti najbrže usvajana nova tehnologija. Trenutno je više od 800 miliona 5G mobilnih telefona u opticaju i pretpostavka je da će do kraja godine više od milijardu biti na tržištu.

Ko je su oblasti lideri korišćenja ovih uređaja?

Kina, Sjeverna Amerika i Zapadna Evropa.

Početak godine na području Kine donio je najveću prodaju 5G uređaja na svijetu. Kineski operateri i podsticiji ovih operatara idu prilog ovoj činjenici zajedno sa konkurentnim cijena proizvođača.

Lideri na području Sjeverne Amerike i Zapadne Evrope je Apple. Serija 12 koja je ujedno prva 5G izvedba ovog proizvođača u značajnoj mjeri je uticala na ovakav rezultat. Android uređaji obuhvataju novi srednjeg i viskog cjenovnog ranga uređaja.

Prema predviđanjima Global System for Mobile Communications Association 5G veze će premašiti milijardu do kraja tekuće godine, a dvije milijarde do 2025. godine.

Trenutno u svijetu postoji 200 aktivnih 5G mreža unutar 70 zemalja. Unutar EU od ranije su na snazi određene odredbe razvoja 5G sistema, tako da je svaka zemlja nekim dijelom pokrivena navedenim signalom u manjoj ili većoj mjeri. Ma da, prema analizama stručnjaka uvezivanje 5G na području EU ide sporo odnosno ne onom brzinom kojoj se ranije predviđala strategija. Pretpostavka je da polovina stanovnika na području EU može koristiti opciju 5G, uz obavezu da posjedujete odgovarajući mobilni telefon i imate zaključen ugovor sa telekom provajderom koji nudi ovu opciju. Švedska i Norveška prednjače po brzini unutar 5G mreže. Izvan evropskog tla, pomenuta Kina, te Južna Koreja i Japan posjeduju najviše baznih stanica 5G.

Početak godine donisi nam prvi put da je većina telefona sa 5G opcijom, tako da ostaje da vidimo razvoj mobilnih urađaja u svim cjenovnim rangovima koji će zasigurno biti sve više na tržišu u narednom period.

Srđan Bjelić je Rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banjaluka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIH. Autor je prve mobilne aplikacije “Nikolaj” za pretragu Svetinja SPC na području zemalja bivše Jugoslavije.