IT industrija i plate u BiH

Jedna od najbrže rastućih industrija u nasoj zemlji, definitivno je IT i ovaj segment raste iz dana u dan.

Trenutno, potencijal za dodatna zaposljavanja unutar IT procjenjuje se i do nekoliko hiljada novih radnih pozicija.

Posmatrajući retrospektivu nase zemlje, nismo imali odredjenih ekonomskih programa i pravaca, koje su omogućile zaposljavanje sa dobrim platama, kao što je trenutno stanje u IT.

Pojava pandemije u velikoj mjeri omogućilo je ovakvo stanje na tržištu, ne samo kod nas već u čitavom svijetu.

Zahvaljujući upotrebi baznih telekomunikacionih, a onda informacionih tehnologija, pojam "granice" izmedju zemalja se izbrisao, tako da su radni procesi i ljudi postali bliži jedni drugima.

U posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, zabilježen je porast IT industrije za 72%, što je u ukupnom bruto društvenom proizvodu (BDP) učešće sa 76 miliona evra.

Prema istraživanjima koji su rađene ranije, tokom 2019. godine u sklopu jednog ispitivanja "analize potrebnih vještina za softversku industriju" (pod okriljem Bit Alijanse i UNDP) sa prikupljenim podacima u ovoj studiji, od prosječno 926 otvorenih pozicija za IT specijaliste na godišnjem nivou, 388 ne može biti popunjeno. U većini slučajeva, kao razlog se navodi nepostojanje kandidata s odgovarajućim znanjima i vještinama.

"Nigdje nije jaz između onoga što tržište treba i onoga što dobija od obrazovnog sektora očitiji nego u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija, a posebno softverske industrije. Za manje od jedne decenije, broj zaposlenih u ovoj industrijskoj grani se utrostručio, a visina primanja značajno nadmašila prosjek u drugim djelatnostima. Procjene samih preduzeća ukazuju da bi se njihov promet mogao udvostručiti u samo nekoliko godina, ukoliko se stvori odgovarajući ambijent."

U RS u domenu IT i komunikacija, u septembru 2021. godine bilo je 7.314 zaposlenih što je prema podacima Zavoda za statistiku RS veći za 14 % nego u septembru 2020. godine.

Stanje u FBIH, prema podacima statističkog zavoda, broj zaposlenih u novembru 2021. godine bio je 18.504 što je za 11,1 % veće u odnosu na novembar 2020. godine.

Plate u IT kod nas se kreću u rasponu od nekoliko hiljada KM i zavise isključivo od poslodavca, tako npr. administrator baze podataka moze da dobije oko 2.500 KM, android developer oko 3.000 KM, IT specialist oko 3.500 KM, IT mrezni administrator oko 2.000 KM, Fronted developer oko 2.500 KM, IT specialist za sigurnost podataka oko 3.000 KM. Navedeni iznosi su prosjecne vrijednosti, koje variraju u zavisnosti od poslodavca za kojeg radite. U nekim slučajevima, ako radite za inostrano tržište, pomenute vrijednosti mogu biti izražene u evrima ili dolarima za istu vrstu posla.

Do izražaja dolaze i veoma su atraktivne pozicije za radnike koji se ekonomske struke, a poznaju tehničku stranu posla. Potražnja za ovim kadrom je u porastu, naročito na vodećim mendzerski pozicijama u IT industriji.

Jedna od glavnih IT karakteristika je velika zastupljenost mladje populacije među zaposlenima. U većem dijelu, preko 60% radne snage u BiH čine mladji kadrovi do 35 godina starosti.