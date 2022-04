Kalendar IT, Telco i digitalnih konferencija

Poslije više od dvije godine, u skoro punom kapacitetu vraćaju se određene IT konferencije i događaji, ujedno i nove tehnološke manifestacije koje nismo do sad imali priliku da vidimo.

Prvi put odradiće se i dijelom hibridne konferencije koje se manifestuju u ličnom i on line učešću. Shodno navedenom, većina manifestacija, imaju on line mogućnost učešća bez obzira gdje se nalazimo. Na hibridni način učešća u znatnoj mjeri ubrzala je pandemija, tako da većina događaja i sajmova imaće mogućnost za on line prisustvom.

Mnogobrojne su teme i zaista za svakoga ima odgovarajućih informacija, predavača i saznanja.

U nastavku se nalazi calendar značajanih događaja u našoj regiji i u svijetu.

„Developer Week“, 27. 4. – 28. 4. 2022., tema: DevExec & DevLead, AI and Machine Learning, JavaScript Summit, Dev Innovation, API and Microservices. developerweek.com/europe/

„Tomorrow conference 2022“, 13. 5. - 15. 5. 2022., tema: NFT/Crypto/Metaverse. tmrwconf.net

„Adria Summit 2022“, 5. 5. – 8. 5.2022. tema: Future of Digital Commerce. adriasummit.com

„Data Science Conference“, 10. 5. – 12. 5. 2022., tema: Data Science in Production, Big Data & Data Engineering, Data Analytics, Decision Intelligence, Data4Good. dsccroatia.com/index.ht

„CRIS2022“, 12. 5. – 16. 5. 2022. godine, tema: Linking Research Information Across Data Spaces. cris2022.srce.hr

„DORS/CLUC 2022“, 19. 5. – 20. 5. 2022. godine, tema: Linux. 2022.dorscluc.org

„MIPRO 2022“, 23. 5. - 27. 5. 2022. godine, tema: Pametna industrija i digitalni ekosustavi (SIDE - Smart Industries and Digital Ecosystems). mipro.hr

„BlockSplit Web3 Konferencija“, 23. 5. – 29. 5. 2022. godine, tema: Blockchain, DeFi, NFT, DAO. blocksplit.net

„Međunarodni sajam tehnike“ 24. 5. -27. 5. 2022. tema: rješenja za Industriju 4.0,IT. sajamtehnike.rs

„Rab Web Conference 2022.“, 24. 5. – 27. 5. 2022. godine, tema: frontend, backend i digital marketing. rab-conf.com

„Belgrade future gaming“, 31. 5. – 1. 6. 2022. tema: gaming industrija. belgradegaming.com

„e-BIZZ konferencija 2022“, 31. 5. – 2. 6. 2022. godine, tema: Digitalna transformacija društva/zdravstva. e-biz.conferenceatnet.com

„Query Engine and Execution Plans in Microsoft SQL Server“, 3. 6. 2022.godine, tema: SQL, events.3nf.hr

“Data Saturdays #4”, 4. 6. 2022. godine, tema: upravljanja podacima, cloud i hibridna arhitektura, analitika. datasaturdays.com

“London Tech Week”, 13. 6. – 17. 6. 2022. godine, tema: metavers, Web 3, Al. londontechweek.com

“Digital Enterprise Show”, 14. 6. – 16. 6. 2022. godine, tema: I, blockchaina, cybersecurityja, industrija 4.0”. des-show.com

“WeAreDevelopers World Congress”, 14. 6. - 15. 6.2022. godine, tema: web programiranja, arhitekture softvera, cloud okruženja, DevOp. wearedevelopers.com

“Viva Tech 2022”, 15. 6. - 18.6.2022. godine, tema: startup i tech…renomirani predavači/predtsvanici svjestkih kompanija. vivatechnology.com

“We Make Futur”, 16. 6. – 18. 6. 2022. Godine, tema: robotika/AL. webmarketingfestival.com

“Automatica”, 21. 6. – 23. 6. 2022. godine, tema: automatizacija/inovacije.automatica-munich.com

“Big Data Expo 2022”, 14. 9. – 15. 9. 2022. godine, tema: big data, bigdata-expo

“Industry of things world”, 19. 9. – 20. 9. 2022. godine. tema: it idustrija,upravljanje energijom. industryofthingsworld.com

“Grafima”, 21. 9. – 24. 9. 2022. Godine, tema: napredna IT indistrja, grafika. grafima.rs

“IoT World”, 28. 9. – 29. 9. 2022. godine, tema: IoT, AI, 5G. tmt.knect365.com

“Web Summit – Lisabon”, 1. 11.- 4.11.2022. godine, najveća svjetska tehnološka konferencija prema Forbsu. websummit.com

“Games.Con”, 25. 11. – 27. 11. 2022. tema: gaming. gamescon.rs

“Reboot DevelopRED Conference” 12. 12. – 14. 12. 2022. godine. tema: games industry. rebootdevelopred.com