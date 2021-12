Japanac napravio TV ekran koji moze da se liže i osjeti ukus hrane

TOKIO - Japanski profesor razvio je prototip TV ekrana koji možete da liznete i osjetite ukus određene hrane.

Uređaj, nazvan "Okusi TV" (TTTV), koristi sprejeve u kombinaciji sa 10 ukusa kako bi se stvorili ukusi određene hrane, prenosi Rojters.

U vrijeme pandemije virusa korona, ova vrsta tehnologije može da poboljša način na koji se ljudi povezuju i komuniciraju sa spoljnim svijetom, rekao je profesor sa japanskog Univerziteta Meiđi, Homei Mijašita.

"Cilj je da omogućimo ljudima da dožive iskustvo nečega poput jela u restoranu na drugom kraju svijeta, čak i dok su kod kuće", rekao je on.

Profesor Mijašita radi sa timom od oko 30 učenika koji je proizveo razne uređaje za ukuse, uključujući viljušku koja čini ukus hrane bogatijim.

Rekao je da je sam napravio TTTV prototip tokom prošle godine i da bi izrada komercijalne verzije koštala oko 100.000 jena (875 dolara).

Takođe se nada da će napraviti platformu na kojoj će korisnici moći da preuzimaju ukuse iz cijelog sveta i da u njima uživaju.

Jedna od studentkinja Univerziteta predstavila je novinarima kako funkcioniše TTTV prototip, govoreći ekranu da želi da proba slatku čokoladu.

"To je kao mliječna cokolada", rekla je ona, navodi Rojters.

