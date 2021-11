Direktor Australijan opena opet o vakcinaciji i Đokoviću

Direktor Australijan opena Kreg Tili ubijeđen je da će do januara 2022. godine 95% tenisera biti vakcinisano.

Australijan open igra se od 17. do 30. januara 2022. godine i samo vakcinisani teniseri moći će da zaigraju u Melburnu.

S obzirom na to da Novak Đoković, najbolji teniser svijeta i branilac titule, još nije otkrio da li se vakcinisao, pitanje je da li ćemo gledati sve najbolje tenisere u Melburnu.

Za Đokovića neće biti popusta u Australiji, iako je najtrofejniji teniser u istoriji ovog Grend slema.

Kako bi igrao na Australijan openu, moraće da se vakciniše, naglasio je Kreg Tili više puta.

"Od početka smo rekli da pratimo upute glavnih medicinskih radnika i institucija, kao i vlade naše države po pitanju vakcinacije i turnira. Prije nekoliko nedjelja je samo 50% tenisera bilo vakcinisano, danas je 85% i to je naša zasluga. Mislimo da kad dođe januar da će biti barem 95% tenisera vakcinisano, možda i 100% jer ko se ne vakciniše, ne može da igra", rekao je Tili i spomenuo Đokovića:

"On nikom nije otkrio da li se vakcinisao. On vjeruje da ima pravo na to. Poruka je jasna - ko hoće da igra mora da se vakciniše i to priznatom vakcinom", zaključio je Australijanac.

